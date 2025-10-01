Resultados y ganadores del Quini 6: un nuevo millonario en el sorteo del miércoles 1 de octubre

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 1 de octubre hubo en juego un pozo de más de 4.200 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3309 del Quini 6 de este miércoles 1 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 4.200 millones de pesos, con más de un millón cien mil apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar la semana pasada más de 1.864 millones de pesos a dos afortunados en la modalidad Segunda Vuelta.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.019 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos el domingo pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron el 25, el 8, el 36, el 32, el 31 y el 30. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 691 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche, luego de entregarle más de 1.864 millones a cada uno de los dos apostadores que acertaron la boleta de la suerte hace una semana. Los números que salieron fueron el 27, el 3, el 18, el 8, el 1 y el 20. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos que se lleva 650 millones de pesos. La boleta se jugó en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe.

Sorteo del Quini 6: resultados del miércoles 1 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.051 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que el fin de semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron el 31, el 25, el 20, el 22, el 17 y el 29. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el pozo aumentará para el sorteo del fin de semana.

El sorteo del Siempre Sale del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 241 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 43, el 20, el 42, el 28, el 7 y el 39. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 7 ganadores y se lleva más de 34 millones de pesos cada uno. Los ganadores son de la provincias de Neuquén, Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Corrientes y dos de Mendoza.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.800 millones de pesos.