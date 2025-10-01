Tensión en los mercados: suben las cotizaciones del dólar en el comienzo de octubre

El dólar oficial volvió a subir fuerte este miércoles 1 de octubre pese a nuevas ventas del Tesoro por encima de los u$s200 millones que buscaron contener el avance de una demanda muy firme. En efecto, el oficial mayorista cerró a $1.423, lo que implica un salto de $43 o 3,1% respecto del cierre de este martes.

En el segmento minorista, el dólar trepó $50,10 a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 para la venta, según el promedio de las entidades bancarias que publica el Banco Central de la República Argentina (Bcra). En algunos bancos, incluso, llegó a tocar los $1.470. Mientras, en el Banco Nación la cotización subió 3,5% hasta los $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue anotó su segunda suba consecutiva este miércoles y terminó a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta. El billete paralelo avanzó otros $15 durante la jornada, para acumular en dos días unos $30 y tocar un máximo en siete jornadas.

El dólar MEP avanza 2,2% a $1.526,69 y la brecha contra el mayorista es de 7,3%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 2,1% a $1.574,32, con un spread del 10,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54.