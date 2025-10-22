Pasajes desde 25 mil pesos en el fin de semana largo: Trenes Argentinos salió a la venta para noviembre

Ya se habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre, aunque solo hay cuatro servicios en funcionamiento: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario. El servicio entre Buenos Aires y nuestra ciudad mantiene salidas diarias desde la estación Constitución.

Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren. Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones o a través de la plataforma web. Quienes compren online obtienen un descuento del 10 %, y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40 % sobre la tarifa final.

El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda y empiezan desde los $25.000 para el ramal Plaza Constitución-Mar del Plata.

Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.

Filas para tomar el tren y para conseguir pasajes. Foto archivo 0223.

Según informó la empresa, el resto de los servicios -entre ellos los que llegaban a Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract- se mantienen suspendidos por tareas de renovación de vías, revisión técnica o falta de locomotoras en condiciones de operar.