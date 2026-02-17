Tras el feriado XXL de Carnaval, cuántos fines de semana largos quedan en el año

Mientras transitamos el cierre de los festejos de Carnaval, el calendario nacional ya perfila la continuidad de descansos para el resto del año 2026. La primera cita importante tras el verano será en marzo, con un fin de semana extendido del 21 al 24 gracias a un puente turístico. En abril, la pausa será del 2 al 5, unificando Malvinas con la celebración de Semana Santa. Mayo ofrecerá dos recesos: el primero del 1 al 3 y el segundo del 23 al 25.

Para la mitad del año, el esquema continúa en junio con un fin de semana del 13 al 15 por el traslado de la fecha de Güemes. En julio llegará un descanso de cuatro días, abarcando desde el 9 hasta el 12 mediante la suma de un viernes puente estratégico. Agosto mantendrá el ritmo con un feriado del 15 al 17, permitiendo que el invierno cuente con ventanas de recreación. Estas fechas están diseñadas para fomentar el turismo en todas las provincias.

Julio permitirá tener cuatro días libres consecutivos.

La última parte del año también tendrá feriados extralarge

La última parte del año iniciará sus pausas en octubre, con un cronograma que va del 10 al 12 para potenciar los viajes regionales de cercanía. Noviembre también sumará su aporte al esquema de descanso con un fin de semana largo que se extenderá entre los días 21 y 23. Estas jornadas permiten que los trabajadores puedan desconectar de sus obligaciones de manera frecuente. La regularidad de estos feriados beneficia directamente a la hotelería y la gastronomía.

Diciembre cerrará el ciclo con la mayor oferta de descanso, iniciando con un período extralargo del 5 al 8 por el puente de la Inmaculada Concepción. Finalmente, el año concluirá con el fin de semana de Navidad que se desarrollará desde el viernes 25 hasta el domingo 27 inclusive. Con este esquema completo, el país garantiza una continuidad de escapadas tras dejar atrás febrero. El cronograma asegura que casi todos los meses cuenten con períodos de recreación.