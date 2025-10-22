La historia detrás de los jubilados desaparecidos en Chubut y su vínculo con Mar del Plata

Para llegar a Camarones, la ciudad chubutense donde en teoría planeaban Alberto Pedro Kreder (79 años) y Juana Inés Morales (69) pasar el fin de semana, uno de los caminos pasa por la Laguna Rocas Coloradas. Sin embargo, el mismo requiere de una camioneta preparada para el tramo. Evidentemente la de Kreder no resistió, se empantanó y allí quedó con la carpa, el agua y los bolsos de los viajantes en la caja. Los jubilados, con los celulares apagados.

La camioneta encajada en Rocas Coloradas.

Hace 11 días que no hay rastro de ellos, más allá de los perros, helicópteros y los 100 policías que los buscan de día y de noche con drones infrarrojos. "Tengo que fe de que estamos cerca y los vamos a encontrar", dijo Laura, una de sus hijas. Una pista les "da mucha esperanza".

La fe de "encontrarlos bien"

Fue justamente Laura quien estuvo con su hermana Gabriela siguiendo la búsqueda in situ. Ella vive en Bahía Blanca y llegó hasta el lugar para acompañar la misión y, también, porque conoce la zona: junto a su padre han ido repetidas veces a acampar por el sur.

Alberto Pedro Kruder nació en Coronel Suárez, vivió en Mar del Plata, pero hace tiempo (desde el 2012) estaba en Chubut, ya que su espíritu viajero siempre lo movilizó.

Rastrillajes en la zona donde desaparecieron los jubilados.

"En los rastrillajes nos conocimos con la familia de Juana", contó Laura. Es que la relación con su padre es flamante, llevan poco más de un mes juntos y su hermana, Gabriela, vio solo una vez a Juana en lo de su padre, tomando unos mates. A ninguna de las hermanas le llama la atención el nuevo vínculo ni la expedición de Alberto: "Papá tiene 79 años pero más vida que todos nosotros", dijo Gabriela en una improvisada rueda de prensa al llegar al lugar donde se halló la camioneta. En efecto, el 30 de noviembre cumple los 80, pero no abandona las aventuras.

Lo que ilusiona e ilumina los ojos de Laura es la pista esperanzadora. "Encontraron algo como si hubieran hecho una fogata cerca de la camioneta", confirmó. "Por cómo quedó, es de hace pocos días", agregó con toda la fe de "encontrarlos bien", como esboza y cree, confiando en darle otro abrazo a su padre.