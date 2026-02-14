Sol y viento en el inicio del Finde XL: ¿se viene la lluvia?

Comenzó el fin de semana extra largo por Carnaval y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado en Mar del Plata una jornada con cierta inestabilidad que concluirá con chaparrones.

En detalle, se espera una mañana parcialmente nublada, sin probabilidades de precipitaciones, pero con un 85% de humedad y una temperatura mínima de 10 grados.

Por la tarde, lejos de cambiar el panorama, se espera una máxima que rondará por los 24 grados después del mediodía y viento predominante del sector noreste que oscilará entre los 23 y 31 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros.

La sorpresa llegará por la noche ya que se esperan chaparrones con un 40% de probabilidades de precipitaciones y ráfagas que se incrementarán hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora.