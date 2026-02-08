La playa oculta de la Costa Atlántica que es furor para el feriado de Carnaval

Punta Médanos se posiciona como un destino alternativo lejos del bullicio de Pinamar y Cariló, ofreciendo un horizonte abierto y un mar de perfil salvaje en la Costa Atlántica. Durante el fin de semana de Carnaval, el lugar atrae tanto a quienes buscan adrenalina en el terreno como a los que prefieren la tranquilidad absoluta. La escena está dominada por una costa todavía poco intervenida donde la arena es la protagonista indiscutida de todo el paisaje.

El paisaje manda con dunas que alcanzan los 30 metros de altura y se despliegan en una amplitud que supera los cinco kilómetros hacia el interior. Este enorme mar de arena es el escenario ideal para el off road en camionetas 4x4, planteando desafíos técnicos para conductores con experiencia. En las laderas, el sandboard se vuelve la actividad favorita para los jóvenes, mientras que el viento constante favorece la práctica de kitesurf.

El faro de San Antonio es una de las principales atracciones.

Las vistas de Punta Médanos son imponentes

El faro histórico, en funcionamiento desde 1893, se alza rodeado de un pequeño bosque de coníferas que refuerza la sensación de aislamiento en medio del desierto. Desde su estructura se obtienen vistas privilegiadas del Cabo San Antonio y rastros de historias marítimas que yacen enterradas bajo la arena de la playa. Restos de antiguos naufragios, como el vapor alemán Karnak, asoman en la orilla como huellas de una época donde navegar estas aguas era riesgoso.

Llegar a este paraíso desde Buenos Aires requiere un viaje de aproximadamente cinco horas a través de la Ruta 2, la Ruta 63 y finalmente la Ruta 11. La recompensa es una calma difícil de encontrar en otros balnearios, con espacio de sobra para la pesca deportiva, el paramotor o caminatas sin apuro. Punta Médanos funciona como un hallazgo para quienes desean una escapada de Carnaval con aire de aventura y un entorno natural imponente.