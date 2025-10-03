Sábado sin paseo por la costa: el tránsito estará cortado en uno de los sectores más importantes

Será desde pasado el mediodía y hasta la noche. Foto: archivo 0223.

Este sábado habrá cortes de tránsito dispuestos por la Municipalidad en la zona del Paseo Las Toscas y Torreón del Monje, debido a la reinauguración de la Escalera Imperial.

En la ceremonia que se realizará a las 17 estará presente la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. Además, habrá un descubrimiento de placas a cargo de instituciones educativas que participaron en el proyecto de señalización de monumentos y sitios históricos declarados.

En este sentido, en el horario de 13 a 21 el tránsito estará interrumpido desde el ingreso al Paseo Jesús de Galíndez hasta su egreso. Lo mismo ocurrirá el Paseo Las Toscas.

Asimismo, se informa que los cortes se pueden visualizar en tiempo real ingresando en la app Waze en www.waze.com/events/escalera-imperial-AR-2025-10-04.