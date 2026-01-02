Impactante accidente en la colectora de ruta 2: hospitalizaron a un hombre y una nena

Un impactante accidente se registró a última hora de este viernes en la colectora de la ruta 2, a tan solo 100 metros de la rotonda de la avenida Constitución, con un auto que despistó y chocó brutalmente contra un árbol. Como consecuencia, un hombre y una menor fueron hospitalizados.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el accidente se registró sobre la colectora a la altura de la calle Cataluña, en el barrio La Florida, en una jornada signada por el ingreso de turistas a la ciudad en el marco de la temporada estival.

En circunstancias que son motivo de investigación, el automovilista habría evitado un control policial a la altura del cruce de ruta 2 con el camino que lleva a Santa Clara del Mar y retornado en dirección a Mar del Plata.

"Se venía escapando de la policía, perdió el control, dio contra una alcantarilla y terminó chocando contra un árbol", señalaron las fuentes consultadas. Como consecuencia, el conductor y una menor que viajaba en el rodado -que sería su hija-sufrieron politraumatismos varios.

Varias dotaciones del cuartel de Bomberos Caisamar y Riesgos Especiales trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

Dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) trasladaron a las víctimas al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), respectivamente.

Otro accidente a pocos metros

Un siniestro sobre la Autovía 2 en los accesos a Mar del plata provocó demoras en el ingreso a la ciudad en el inicio de la temporada de verano.

El hecho se registró a media tarde cuando, por motivos que son materia de investigación, dos automóviles colisionaron en el lugar. Como consecuencia del choque, una mujer de 30 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Higa.

NOTICIA EN DESARROLLO.-