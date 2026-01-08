Confirman que antes del homicidio hubo un intenso tiroteo: "Fue una guerra campal de balas"

Las primeras averiguaciones sobre la muerte de Yoel Castro (24) dejaron en claro que previo al fatal desenlace hubo un cruento tiroteo y de milagro no hubo que lamentar más fallecidos. El caso fue el primer homicidio del 2026.

"Fue una guerra campal de balas", aseguró este mediodía a la prensa, la fiscal Florencia Salas, luego de salir de la casa de la víctima, una humilde vivienda ubicada en Gascón al 7700.

Según pudo saber este medio, “el conflicto arrancó a las 4 de la mañana y se encontraron cerca de 100 vainas servidas” en la zona conocida como "Villa Gascón". Este dato coincide con el relato de los vecinos, que escucharon una intensa balacera durante la madrugada de este jueves.

El crimen

Fuentes consultadas por este medio, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9.30, cuando por motivos que son materia de investigación, un joven de 21 años disparó contra la víctima de 24 y le ocasionó la muerte. Ambos eran vecinos y el autor del ataque es intensamente buscado por la policía.

Según el relato de testigos, el presunto homicida corrió a los tiros a la víctima, que se escondió malherido en su vivienda, ubicada sobre la calle Gascón y poco después murió. Si bien las primeras informaciones daban cuenta que a modo de represalia, los vecinos intentaron prender fuego la casa del asesino, luego se supo que en realidad era la morada de la víctima y se desconoce la autoría de este hecho.

Castro tenía antecedentes policiales por encubrimiento por robo, hurto de motovehículo, hurto en grado de tentativa en la via pública y tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento.

En tanto que el aprehendido, posee antecedentes por robo agravado, asalto y tentativa de robo en la via pública, entre otros delitos.