"Se quiso hacer el supercampeón": prendió fuego su auto tras una mala maniobra

Un llamativo episodio se registró durante la tarde de este lunes en el barrio Las Dalias, donde un Fiat 600 terminó envuelto en llamas en plena vía pública, tras una mala maniobra provocada por el conductor del rodado.

Según contó un lector de 0223 que filmó la escena, el vehículo, conocido popularmente como “fitito”, circulaba por calle Beltrán cuando, al pasar por un pozo a muy alta velocidad , comenzó a incendiarse desde el motor.

“Se quiso hacer el supercampeón, se quiso hacer el Toretto. Cuando llegó ahí se le empezó a quemar el motor”, relató el vecino de Las Dalias. El hecho ocurrió a pocos metros del predio de Banco Provincia y generó la atención de transeúntes y vecinos de la zona.

Las imágenes muestran cómo el fuego rápidamente tomó fuerza en la parte delantera del auto. Por el momento se desconoce el estado de salud del dueño del rodado.