Tragedia en el geriátrico: cómo es el estado de salud de la mujer que sobrevivió al incendio

Se recupera una de las víctimas del feroz incendio en un geriátrico de La Perla.

Se recupera una de las víctimas del feroz incendio ocurrido el pasado miércoles en el geriátrico “Sagrada Familia”, ubicado en el barrio La Perla, en la zona centro de Mar del Plata, que se cobró la vida de 3 personas y dejó a una mujer en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Desde el nosocomio de alta complejidad informaron este viernes a 0223 que la mujer de 79 años, que ingresó durante la madrugada del 17 de diciembre en estado delicado -debió ser asistida con respirador y había sufrido quemaduras en un brazo y el pecho- podría ser trasladada en als próximas horas a una clínica privada.

“La paciente se encuentra en estado estable y se está intentando su derivación. Se está evaluando de despertarla del coma inducido”, señalaron desde el hospital.

En un primer momento, las autoridades habían informado que la abuela había fallecido producto de la inhalación de humo sin embargo luego admitieron que había sobrevivido a la tragedia.

El luctuoso hecho además desnudó serias falencias en la seguridad del hogar de Jujuy entre Balcarce y 11 de Septiembre: durante un allanamiento, descubrieron que no funcionaban los detectores de humo y que el establecimiento no contaba con habilitación provincial, por lo que imputaron a sus tres propietarios -un hombre y dos mujeres- y a dos cuidadoras.