Incendio en un local de ropa en Once: 42 personas atendidas

Un gran incendio se desató en pleno barrio porteño de Once luego de que un local de ropa se haya prendido fuego, lo que dejó al menos 42 personas atendidas por el SAME, de las cuales 11 fueron derivadas al hospital.

Según trascendió, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Bomberos y Policía de la Ciudad se encuentran abocada al incendio de un local de ropa, ubicado en el cruce de la calle Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle.

El parte dado a conocer indica que se asistió a 42 pacientes, 30 en el lugar y 12 fueron trasladados a varios hospital porteños: dos al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Elizalde, uno al Fernández y cuatro al Rivadavia.

Del total de los asistidos, siete son menores y 33 mayores, mientras que 11 son masculinos y 22 mujeres.

El personal de Bomberos y de la Policía de la Ciudad trabajó en el control del fuego, que afectó principalmente la zona de venta de ropa. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades realizan peritajes para determinar cómo se inició el incendio.

El operativo implicó cortes parciales de tránsito en la zona y asistencia de personal médico y de seguridad. Vecinos y comerciantes colaboraron facilitando el acceso a los equipos de emergencia y evacuando a quienes se encontraban dentro del local.