Una familia perdió todo en un incendio en La Laura: la comunidad se organizó para ayudarlos

El pasado martes el barrio marplatense de La Laura amaneció con la peor noticia para una familia de vecinos. Su casa se había incendiado y perdieron absolutamente todo.

La vivienda era de María, de Daniel y de la hija de ambos, de 7 años, quienes afortunadamente no se encontraban allí cuando las llamas comenzaron a crecer.

La casa del barrio La Laura, ubicada en la intersección de las calles Puerto Madryn y Río Gallegos quedó completamente destruída. El fuego avanzó de tal forma que fue imposible de controlar y terminó consumiendo todas las pertenencias que la familia había logrado reunir con años de esfuerzo.

Según el relato de los vecinos, las llamas arrasaron la estructura de la vivienda y no fue posible rescatar ni muebles ni ropa ni alimentos. La situación resulta aún más angustiante al saber que ocurrió pocos días antes de Navidad, cuando la familia ya tenía preparados los regalos y la mercadería que iban a compartir en las fiestas.

María, Daniel y su hija conforman una familia muy querida en el barrio. Según destacan los vecinos, son buenas personas y muy trabajadores. Por ello, la comunidad decidió organizar una campaña solidaria para ayudarlos a empezar de nuevo.

Solicitan la colaboración de todos aquellos que puedan hacerlo, con ropa, calzado, alimentos, juguetes para una niña y materiales de construcción, además de donaciones de dinero, que pueda ser destinado a afrontar los primeros gastos.

Campaña solidaria: qué se necesita y cómo colaborar

Para donar dinero pueden hacerlo a través de transferencias al alias: Danielalderetemdl. Además, se necesita especialmente:

Ropa de niña (7 años)

Ropa de mujer talle L/XL

Ropa de hombre talle XL/XXL

Zapatillas: niña talle 34, mujer 41, hombre 42

Alimentos no perecederos y mercadería navideña

Juguetes para niña

Materiales de construcción (chapas, madera, cemento, cal, entre otros)

La entrega de donaciones puede coordinarse a través de los teléfonos 223 697 3386 o 223 548 4566. Desde la organización solidaria de los vecinos indicaron que, en caso de ser necesario, pueden también acercarse ellos por el retiro.