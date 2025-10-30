Los mejores memes de la eliminación copera de Racing
Hasta la cuenta oficial de Flamengo se subió a las cargadas en redes sociales. Con Independiente a la cabeza, los hinchas del resto de los clubes de Argentina también fueron ocurrentes.
30 de Octubre de 2025 10:02
Por Redacción 0223
PARA 0223
No podían faltar. Después de una gran noche de Copa Libertadores, los memes son un clásico y no fue la excepción. La eliminación de Racing en semifinal frente a Flamengo dio lugar a múltiples cargadas de los hinchas de otros equipos de nuestro fútbol, y hasta la página oficial del "Mengao" se prendió para festejar y burlarse de la "academia". Además, mucha repercusión el impresionante recibimiento con la particularidad del rojo como color preponderante, que no se la dejaron pasar.
