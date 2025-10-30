Los mejores memes de la eliminación copera de Racing

"Vamos a ir a Lima", había dicho Costas luego de la ida. Flamengo se burló en las redes sociales y lo mandó a la estación de subte.

No podían faltar. Después de una gran noche de Copa Libertadores, los memes son un clásico y no fue la excepción. La eliminación de Racing en semifinal frente a Flamengo dio lugar a múltiples cargadas de los hinchas de otros equipos de nuestro fútbol, y hasta la página oficial del "Mengao" se prendió para festejar y burlarse de la "academia". Además, mucha repercusión el impresionante recibimiento con la particularidad del rojo como color preponderante, que no se la dejaron pasar.



