Previa caliente: afiches contra Marcos Rojo en Avellaneda

A horas del partido de vuelta por las semifinales ante Flamengo por la Copa Libertadores, los alrededores del Cilindro de Avellaneda amanecieron con mensajes hacia Marcos Rojo.

El defensor que llegó recientemente desde Boca, que quedó en el centro de las críticas tras el partido de ida en el Maracaná, donde fue protagonista involuntario del gol en contra que significó la derrota por 1 a 0 y, además, protagonizó una desafortunada jugada que terminó con la lesión de su compañero Santiago Sosa, jugador clave en la “Academia”.

Los carteles, que llevaban la frase “Chau Rojo, dejá de robar” y la firma de “Pueblo de Racing”, generaron un fuerte revuelo en Avellaneda. Si bien se desconoce la autoría real de los afiches, dentro del club no descartan que se trate de una maniobra de hinchas de Independiente, con la intención de desestabilizar el clima en la previa de un partido clave para definir al finalista del torneo continental.

Este tipo de episodios no es nuevo en la “Academia”, ya que en 2022, Edwin Cardona también fue blanco de críticas similares cuando su nivel estaba lejos de lo esperado. En ese entonces, los afiches llevaban el mismo mensaje y firma, lo que refuerza la sospecha de que podría tratarse de una provocación externa.