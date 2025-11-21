Conmebol le da la razón a la AFA y puso árbitros argentinos para la final de la Libertadores

A poco más de una semana para la final de la Copa Libertadores, la Conmebol dio a conocer el cuerpo arbitral que estará compuesto por mayoría de argentinos (6) y dos uruguayos. Darío Herrera será el juez principal, mientras que el de mejor consideración en nuestro país, Nicolás Ramírez, será el cuarto árbitro.

El choque entre Flamengo y Palmeiras se disputará el sábado 29 desde las 16 en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Desde hace varios años, buscan árbitros neutrales por más que sean equipos del mismo país. Por eso, no sorprende que hayan apostado a la experiencia de un argentino, aunque también hay otros bien considerados del continente.

Lo que sí llama la atención, es que el encargado de impartir justicia no es el "preferido" de AFA. Nicolás Ramírez, el que "guardan" para los partidos importantes, estará como cuarto árbitro. El principal será Darío Herrera, de 40 años, con una amplia trayectoria y tendrá su primera final continental.

De las últimas cinco finales, cuatro fueron definidas por equipos brasileños y en todas eligieron árbitros argentinos. La excepción fue en 2023, porque Boca era el que enfrentaba a Fluminense, y ahí apareció el colombiano Wilmar Roldán.

