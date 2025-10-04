Se desplomó una estructura de obra un edificio en pleno centro

Una estructura utilizada para trabajos de pintura en altura se desplomó sobre la vereda en la cuadra de Lamadrid, entre Colón y Boulevard Marítimo, en pleno centro de Mar del Plata.

El incidente ocurrió el último viernes y, según se sabe hasta el momento, no dejó heridos. La estructura, compuesta por maderas y caños metálicos, cayó frente a un edificio en obra y terminó apoyada sobre la vereda por donde circulan cientos de peatones y hay varias paradas de colectivo.

En el lugar quedaron esparcidos varios baldes y restos del andamio. Testigos señalaron que, al momento del hecho, no pasaban peatones por la zona, lo que evitó consecuencias más graves.

Vecinos expresaron su preocupación por el estado de algunas estructuras utilizadas en obras del microcentro y reclamaron mayores controles para evitar accidentes de este tipo.