Papelón: Alvarado descendió tras caer por 5 a 0 ante Arsenal en Sarandí

El equipo marplatense perdió por goleada en Sarandí y descendió a la tercera categoría del fútbol argentino.

Alvarado cayó 5-0 ante Arsenal en Sarandí por la fecha 34 de la Primera Nacional 2025. El equipo marplatense descendió a la tercera categoría del fútbol argentino tras seis temporadas en la segunda categoría.

El "Torito" entró al encuentro totalmente dormido, ya que a los 4 minutos con un tiro libre desde el borde del área grande, Emiliano Purita remató por debajo de la barrera y Goméz Riga no pudo evitar el primer tanto de la jornada.

Dos minutos más tarde, con un contragolpe del conjunto local llegó el segundo tanto para el conjunto de Darío Franco. La pelota llegó al segundo palo, le quedó el rebote picando a Tomás González que empujó la pelota y puso el 2-0.

Cuando parecía que estaba todo calmado, en la última jugada del encuentro, Matías Mansilla elevó la pierna y le pegó un fuerte planchazo a su rival por lo que Diego Ceballos le sacó la tarjeta roja y el "Torito" se quedó con uno menos.

El arranque de la segunda parte tuvo pocas acciones. Por esta razón Emanuel Urquiza realizó unos cuántos cambios con el objetivo de descontar pero estos mismos no surgieron efecto.

A los 67 minutos llegó el tercer tanto del Arse luego de una floja defensa del "Torito". La pelota le quedó dentro del área Esteban Fernández tras la asistencia de Gonzalo Klusener y definió para marcar el 3-0 prácticamente definitivo.

A diez minutos del final del encuentro, Ceballos cobró un polémico penal que un minuto más tarde lo cambió por gol Klusener para poner el 4-0 a favor de Arsenal.

A cuatro minutos del final llegó el quinto tanto de la tarde. El equipo local pese a estar descendido se floreó con un equipo totalmente vencido y Mihovilcevich puso el 5-0.

Post quinto gol también Ceballos le sacó la tarjeta roja a Agustín Aleo y el equipo marplatense con mucha rabia y frustración finalizó el encuentro con nueve jugadores.

Además la crueldad del destino fue tal que Güemes le ganó 1-0 a Almagro. El conjunto santiagueño sumó su primera victoria como visitante en el año e hizo lo que tanto necesitaba Alvarado, pero el propio equipo marplatense no hizo los deberes.

Con este resultado el equipo marplatense descendió al Federal A como el último puesto de la zona A con 33 unidades. Además deja la categoría luego de formar parte en la misma las últimas seis temporadas y formará parte de un torneo muy complicado como es la tercera categoría del fútbol argentino para los equipos de todo el país.

Foto: Prensa Arsenal