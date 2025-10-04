A plena luz del día, le robaron un maletín del interior de su auto: busca recuperar el carnet de discapacidad de su esposa

Un hombre sufrió el robo de un maletín con documentación personal y de su esposa del interior de su vehículo, estacionado sobre la avenida Colón al 7200. El hecho ocurrió el último viernes alrededor de las 10 de la mañana y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según contó la víctima, había dejado su camioneta estacionada frente a un corralón cuando un auto, aparentemente un Volkswagen Up rojo de cuatro puertas, se detuvo unos metros más adelante. Uno de los ocupantes bajó, caminó hacia el vehículo, observó por la vidriera del comercio para asegurarse de que el propietario estuviera distraído, y luego sustrajo el maletín del interior antes de darse a la fuga.

El maletín contenía documentación de importancia, entre ellas el carnet de discapacidad y la obra social de su esposa, recetas médicas, papeles laborales y tarjetas personales. “No había nada de valor para los ladrones, pero para nosotros son documentos muy importantes”, expresó el damnificado, quien cuenta con un video del momento del robo registrado por una cámara de seguridad.

“Sería muy importante recuperar la documentación, aunque sea los papeles tirados en algún lugar. Estoy dispuesto a ofrecer una recompensa por lo que puedan devolver”, agregó.

El hombre pidió a quienes puedan aportar datos o hayan encontrado los documentos que se comuniquen al número que difundió junto al video del hecho: 2233487874.