Intentaron bajar a patadas a una pareja de una moto para asaltarlos

Dos de los tres sujetos que el sábado a la madrugada intentaron hacer caer de su moto a dos personas para asaltarlos fueron aprehendidos por personal policial en inmediaciones de Tribunales. Los sujetos de 16 y 19 años fueron notificados de la formación de una causa por tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda.

Todo comenzó en la esquina de Brown y Santa Fe cuando intentaron hacer caer de la moto a un hombre de 31 años y una mujer de 20. Mediante amenazas y patadas quisieron asaltarlo, pero al no lograrlo se dieron a la fuga y uno de ellos fue reducido por las propias víctimas.

En la esquina de Gascón y Tucumán personal de la Fuerza Barrial de Aproximación aprehendió al adolescente que tenía en su poder una yuga mientas que el tercer sujeto se dio a la fuga.

El fiscal Walter Martínez Soto, Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal dispuso que ambos aprehendidos sean notificados de la formación de causa: mientas que el menor fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), el joven fue derivado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.