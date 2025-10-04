Con camisetas del clásico rival, vandalizaron la sede de un reconocido club marplatense

Un grupo de inadaptados acudió a la sede de un importante club de la ciudad y vandalizó una de las vidrieras del establecimiento.

Cuando parecía ser una tarde de sábado tranquila de básquet como cualquier otra, el Club Atlético Quilmes de Mar del Plata rompió el silencio y expresó su repudio total a los hechos de violencia ocurridos en su sede social.

Mientras se desarrollaba una jornada deportiva con niños, familias y jugadores de distintas categorías, un grupo de personas identificadas con Peñarol irrumpió con palos, hachas y elementos punzantes, provocando destrozos y pánico entre los presentes.

La institución que tiene su sede ubicada entre Luro y Guido calificó lo sucedido como un ataque violento que puso en riesgo la integridad de deportistas y espectadores. En su comunicado, Quilmes destacó que el hecho se produjo durante el Torneo 3x3 oficial de la CABB y una fecha de la Asociación Marplatense de Básquet, eventos que habitualmente promueven el deporte y la convivencia.

Desde la institución “cervecera” remarcaron que los agresores no representan a Peñarol ni a sus verdaderos hinchas. “Se trata de personas violentas, ajenas a los valores del deporte”, afirmó Quilmes, en un mensaje que buscó separar a los responsables del ataque del conjunto "Milrayita".

El comunicado oficial también apuntó a la importancia de mantener el espíritu deportivo como espacio de respeto y aprendizaje. “Nuestra sede estaba llena de chicos, familias y deportistas. Es inaceptable que se ponga en riesgo la seguridad de la comunidad por actitudes cobardes y violentas”, expresaron desde el club.

Además la institución enfatizó que seguirá trabajando para sostener un entorno de convivencia y formación, alejando cualquier tipo de violencia del ámbito deportivo. “Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como lugar de encuentro, aprendizaje y comunidad”, señalaron.

El cierre del comunicado fue contundente: “El básquet nos une. La violencia no tiene lugar.” Una frase que resume la postura institucional de Quilmes y refleja el sentir de todo el básquet argentino ante un hecho que empaña el esfuerzo diario de quienes promueven el deporte con pasión y respeto.

Este suceso llega en un momento en el que tanto Quilmes como Peñarol se encuentran trabajando en conjunto ya hace algunos años por el bien económico de ambos. En las últimas semanas las dirigencias han realizado los protocologos correspondientes para poder dentro de poco reeditar el Clásico de La Liga Nacional de Básquet... pero tal vez este hecho ponga palos en la rueda para que pueda concretarse.