Se reencontraron 50 años después y organizaron un nuevo viaje de egresados a Córdoba: la historia de diez amigos marplatenses

Un grupo de exalumnos de Mar del Plata, pertenecientes a la promoción de 1975, cumplieron el sueño de organizar un nuevo viaje de egresados, esta vez con destino a Córdoba. Los compañeros, que fueron estudiantes en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (Enet) N° 1, partieron en la tarde de hoy desde la terminal ferroautomotora para compartir esta aventura medio siglo después.

Los egresados de 1975 se formaron como técnicos químicos en la Enet N°1. Cincuenta años después de su graduación, el deseo de revivir aquellos años y la experiencia de su viaje original sirvió como catalizador para el reencuentro. A pesar del paso del tiempo, la falta de contacto y las dificultades económicas que pudieran existir, Silvia, Víctor, José, Luis, Marcelo, Jorge, Juan, Juan Miguel, Julio y Nancy pueden demostrar que la amistad no tiene fin para ellos.

De la ENET N°1 a Córdoba: un viaje que revive amistades medio siglo después

"De apoco fueron juntándose y fueron reencontrándose, buscándose por Facebook, y así se reencontraron y empezaron a hacer juntadas domingos cada tanto. Así surgió la idea del viaje de agregados", contó Pía, hija de uno de los egresados.

La planificación del viaje se extendió durante un año y algunos egresados incluso viajaron desde España para poder estar presentes en Córdoba, donde permanecerán hasta el próximo domingo.

La promo ’75 volvió a la ruta: un reencuentro que cruzó océanos y medio siglo de historias

El grupo se formó en el histórico Enet N°1, actual Escuela de Educación Técnica, donde compartieron su formación como técnicos químicos. Hoy, 50 años después de haber terminado la secundaria, vuelven a compartir un viaje, esta vez no como adolescentes, sino como adultos que celebran la vida y los vínculos que resistieron al paso del tiempo.