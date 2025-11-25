Se iban de viaje de egresados a Cariló y el chofer dio positivo en cocaína y marihuana

A su vez, las familias aseguran que el micro no estaba en condiciones.

Un escándalo se generó entre padres de alumnos adolescentes y el chofer de una empresa de transporte que debía llevar a los egresados a Cariló. El viaje arrancó en Exaltación de la Cruz, pero en la parada de Munro descubrieron que el conductor del ómnibus no estaba en óptimas condiciones y le pidieron a las autoridades que le realicen los debidos controles.

Tras la alcoholemia y el narcotest, el hombre dio positivo de cocaína y marihuana, por lo que creció la indignación de la comunidad.

Pero además, las familias aseguran que el micro no estaba en condiciones y denunciaron la falta de intervención formal de las autoridades. Sostienen que, a pesar del resultado del test, el conductor no fue demorado ni se le retuvo la licencia.

“Lo vinieron a buscar de la empresa y se fue manejando”, relataron los padres e incluso alguno de ellos logró increpar al chofer, el cual fue apartado por agentes de seguridad.

Ante este panorama, la empresa de transporte envió a un segundo conductor para continuar el recorrido, pero tampoco pudo asumir la tarea, ya que al llegar se constató que había dormido tan solo tres horas, lo que incumple el descanso mínimo necesario para conducir.

Finalmente, el tercer chofer estaba en condiciones y pudo retomarse el viaje hacia la ciudad balnearia.