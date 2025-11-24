Pánico y horror: abrió fuego en medio de una fiesta de egresados y un adolescente está grave

Una fiesta de egresados en Córdoba terminó en un episodio de extrema violencia cuando un hombre abrió fuego desde un auto contra el salón donde se desarrollaba el evento. El ataque ocurrió el sábado por la noche en Jerónimo Sappia al 4300, en barrio Las Flores II, y provocó escenas de pánico entre los presentes. Según fuentes policiales, el agresor, apodado “el Colombiano”, disparó hacia el interior del local sin previo aviso. Las detonaciones obligaron a los asistentes, en su mayoría adolescentes, a correr para resguardarse.

Entre los heridos se encuentran un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34. Todos sufrieron impactos de bala y fueron trasladados al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, ubicado a pocas cuadras del lugar. El menor recibió un disparo en el cuello y fue llevado de urgencia en un vehículo particular, mientras que las chicas lograron llegar por sus propios medios; una tenía una herida intercostal izquierda y la otra lesiones en el hombro y la pierna derecha.

Las fuerzas de seguridad también secuestraron un vehículo.

Si bien las dos mujeres fueron dadas de alta este domingo, el joven permanece internado en grave estado. Tras la agresión, la Policía de Córdoba montó un operativo en distintos barrios de la zona oeste. En barrio Marechal lograron detener a un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, señalado como el principal sospechoso. En el procedimiento también se secuestró un Renault Koleos, el vehículo que habría sido utilizado durante la balacera.

De acuerdo con los primeros datos, el detenido no posee antecedentes en Argentina, aunque se investiga su situación migratoria y si tiene registros en su país de origen. La Fiscalía busca establecer qué motivó el ataque y si actuó solo o con apoyo de otras personas. Vecinos del lugar aseguraron estar conmocionados por un hecho de violencia inusual en la zona. El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.