Crimen en Villa Gascón: un solo balazo por la espalda terminó con la vida de Yoel Castro

Una lluvia de balas durante la noche y la madrugada por la posesión de un "point". Esa es aún la principal hipótesis del motivo del asesinato de un solo balazo de Yoel Castro en Villa Gascón por el que la policía y la Justicia buscan a dos personas, una de las cuales está plenamente identificada.

El informe preliminar de autopsia que hace pocos minutos recibió la fiscal Florencia Salas en su despacho confirmó que el sujeto de 24 años recibió un disparo que ingresó por la espalda y provocó un shock por taponamiento cardíaco.

El disparo ingresó por la parte baja dorsal y tuvo salida por el esternón. "No pudo recuperarse resto de plomo alguno", dijeron las fuentes consultadas por este medio.

Castro se disputaba con los agresores la vivienda señalada como "point de drogas".

Ese disparo fue efectuado cuando el joven junto a su novia iban a la propiedad ubicada en Coronel Suárez casi Gascón denunciada como "point" y cuya "propiedad" estaba en disputa entre la víctima y uno de los sujetos buscados.

Ambas partes venían protagonizando una escalada de violencia por cuestiones relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos. "Se conocen de hace tiempo e incluso hay algún grado de parentesco lejano entre algunos de sus allegados", indicaron las fuentes consultadas.

Tal como se informó, Castro registraba procesos penales previos por robo agravado en grado de tentativa, robo, hurto, hurto en grado de tentativa y encubrimiento.

El ataque a la víctima se dio cerca de las nueve y media de la mañana del jueves cuando llegaba en moto a la propiedad en cuestión junto a su novia. Ese rodado desapareció y algunos allegados al joven señalaron que se lo llevaron miembros del grupo agresor y lo ocultaron a un par de cuadras del lugar.

El ataque a la víctima se dio cerca de las nueve y media de la mañana.

Castro intentó buscar refugio y cayó sin vida en el lugar que minutos después fue prendido fuego de manera intencional. Si bien algunos vecinos sostienen que vivía en el fondo de esa propiedad, otros indicaron que lo hacía a la vuelta con su abuela en una casa de calle Gascón.

Lo cierto es que a partir de los primeros datos recabados por el personal policial y más allá del temor a hablar de varios vecinos, se pudo establecer la identidad de uno de los agresores y de presumir la del restante.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 ha solicitado una serie de medidas complementarias para solicitar allanamientos a la Justicia de Garantías.