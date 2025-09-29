El repudiable cantito antisemita de un grupo de alumnos durante el viaje de egresados

Los estudiantes que entonaron cantos antisemitas en un viaje de egresados en Bariloche fueron denunciados penalmente tras la viralización del repudiable video. El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal contra los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning. "Hoy quemamos judíos", fue una de las canciones que los jóvenes iniciaron dentro de un micro, siempre arengados por el coordinador de la empresa Baxtter.

La denuncia presentada por el letrado es contra los discursos de odio y actos discriminatorios, y podría tener una pena de hasta tres años de cárcel. El representante legal advirtió que la Fiscalía busca identificar a los chicos que se encontraban en ese micro. "Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos“, adelantó. En ese sentido, le quitó responsabilidad al colegio y a la empresa de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable".

“La responsabilidad penal es de las personas que estuvieron ahí, de los que participaron en este hecho. Hay que circunscribirlo a estas personas”, remarcó el defensor. A su vez, Monastersky aclaró: “No busco el encarcelamiento de esta gente, busco que se tome conciencia y que no pasen desapercibido hechos de estas características. Arengar esto es peligroso, yo quiero concientizar desde mi lado”.

De todas formas, el sujeto dejó en manos de la Justicia cualquier tipo represalias contra los estudiantes: "Más adelante se verá qué corresponde, si una sanción penal o alguna medida preventiva”. El suceso había ocurrido el pasado 10 de septiembre, pero recién se viralizó este fin de semana y obligó tanto a la empresa de viajes como al colegio a difundir un comunicado en repudio a los cánticos.