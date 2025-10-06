Gallardo tendrá que hacer malabares: cuántas bajas tendrá River para recibir a Sarmiento

El "Millonario" tendrá múltiples bajas para el próximo partido del campeonato y el "Muñeco" tendrá la dura tarea de armar un equipo lo más competitivo posible.

El River de Marcelo Gallardo perdió con Rosario Central en el Gigante de Arroyito y salió de la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores después de mucho tiempo. A esta mala noticia se le sumó el largo listado de bajas que tendrá el "Millo" para recibir el próximo domingo a Sarmiento en el Monumental por la fecha 12.

El Torneo Clausura no parará pese a que hay fecha FIFA y esto complicará mucho al "Muñeco" ya que perderá a seis de sus jugadores que se irán con sus respectivas selecciones. Y además no contará con otros siete jugadores que están lesionados y dos que están suspendidos.

De esta manera, Gallardo deberá armar el rompecabezas con las pocas piezas que le quedan en su plantel para recibir al equipo de Junín en busca de cortar esta mala racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local.