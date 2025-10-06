Se accidentó una Ranger en la ruta, bajaron a ayudarlos y se los llevaron puestos

Una camioneta terminó debajo del puente en la rotonda del aeropuerto, y otros dos vehículos chocaron cuando buscaban asistirlos.

Un accidente registrado este lunes por la mañana en la Ruta 2, en la rotonda del aeropuerto, mano a la ciudad de Mar del Plata, terminó con tres vehículos involucrados, incluido uno cuyos ocupantes habían bajado a asistir a los primeros accidentados.

El hecho se produjo esta mañana, poco después de las 8, en el kilómetro 398 de la Ruta 2. Allí una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 44 años, en el que iban además dos mujeres (de 52 y 16 años), por causas que son materia de investigación, habría chocado el guardarraíl y terminó ingresando al cantero central y detuvo su marcha al llegar bajo el puente.

Los ocupantes de la camioneta fueron atendidos por una ambulancia del Same que llegó al lugar, pero no sufrieron heridas de gravedad. Sin embargo, el accidente no termino allí, ya que al llegar los efectivos se encontraron con otros dos autos más chocados.

Lo que ocurrió es que un Fiat Cronos en el que iban el conductor, de 51 años, junto a una mujer de 44, se había detenido para tratar de auxiliar a la familia accidentada cuando fue embestido por otro vehículo, un Volkswagen Gol, en el que iban dos adultos y un nene de 11 años.

Todos los ocupantes de los vehículos estaban lúcidos y conscientes, no requiriendo asistencia médica pese a la escena de alarma que se encontraron los efectivos policiales al llegar al lugar.