Malas noticias para el "Muñeco": la figura de River que se perderá el partido de vuelta

Marcelo Gallardo no contará con una de sus principales figuras para el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo miércoles.

Luego de la derrota anoche por 2-1 ante Palmeiras, Marcelo Gallardo ya planifica el partido de vuelta ante el "Verdao" en condición de visitante el próximo miércoles con la mala noticia de que una de sus principales figuras del plantel de River no estará disponible.

Durante este mediodía, Sebastián Driussi acudió a la clínica Rossi para hacerse los estudios pertinentes luego de que ayer tuviera que salir por una molestia muscular. Finalmente el "Millonario" dio a conocer su parte médico y el atacante sufrió un desgarro en el biceps femoral izquierdo por lo que tendrá como mínimo tres semanas de recuperación y se perderá el partido de vuelta de la semana que viene.

Esta sin dudas es una mala noticia para Gallardo ya que tendrá que reestructurar su ofensiva y la ausencia de Driussi podría hacer que el "Muñeco" cambie el diseño táctico de su equipo con un único punto que sería Maxi Salas y poblar el mediocampo.

Dentro de la mala noticia que será la ausencia de Driussi, el DT volverá a contar con Giuliano Galoppo que ya cumplió su partido de suspensión y podrá reincorporarse al mediocampo titular para el próximo encuentro.

De todos modos, River jugará su partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura este sábado ante Atlético Tucumán por lo que también deberá pensar en dicho encuentro ya que actualmente es líder de la tabla anual y no debe descuidar dicho frente.