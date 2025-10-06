Prefectura abre la inscripción para los cursos de la Marina Mercante: cómo anotarte

Hay tiempo hasta el 14 de noviembre en las categorías de Maestranza, Sanidad, Marineros de Cubierta y Auxiliares de Máquinas Navales.

Este lunes 6 de octubre abre la inscripción para los Cursos Regulares del ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante (Efocapemm) de la Prefectura Naval Argentina, con sede en Mar del Plata.

La documentación requerida para acceder a estas capacitaciones se recibirá hasta el 14 de noviembre en las instalaciones de la calle Eterno San Antonio Abate Nº 368, de la zona del puerto marplatense.

Los interesados podrán inscribirse en las categorías de Maestranza (Cocinero- camarero), Sanidad (Enfermeros con título y matricula nacional), Marineros de Cubierta y Auxiliares de Máquinas Navales.

Los cursos dictados por esta casa de estudios dependiente de la Dirección de Educación de la Fuerza, son gratuitos y solo se abona la emisión del certificado y el documento de embarco.

Requisitos

Los requisitos para poder asistir son aprobar los exámenes de ingreso, ser mayor de 18 años al inicio del ciclo lectivo (marzo 2026), poseer DNI argentino; contar con los estudios secundarios completos, estar cursando el último año o poseer una constancia de título en trámite; y presentar dos fotos de frente y dos de ¾ perfil derecho 4 x 4 con fondo celeste.

Para más información, los interesados pueden llamar 0223 480 1646, escribir un correo electrónico a efocapemmn.mpla@gmail.com.ar o asistir presencialmente en el horario de 8 a 12 horas.