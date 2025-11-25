Antes de la tormenta, un último día de playa: cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata

Para este miércoles la máxima llegará a los 28° y la mínima será de 17°.

Después de un martes mucho más agradable por la mañana que a la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe que ilusiona a los marplatenses, que podrán disfrutar de un espectacular día de playa antes de que llegue el agua.

De acuerdo al organismo, esta jornada culminará con 19° y viento bajo del noereste, mientras que mañana tendremos altas temperaturas una vez más: máxima de 28° y mínima de 17°, con el cielo parciamente nublado en su mayoría.

Desde la tarde comenzará a molestar el viento, por lo que se recomienda aprovechar la tranquilidad de la mañana.

Sin embargo, el viento comenzará a correr con velocidad desde la tarde y después a la noche, ya que se prevén ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del norte y noreste, respectivamente.

Y sí, después de este veranito, la lluvia. Es que el SMN anticipó que avanza un frente de tormentas para la trarde y noche del jueves, cuando la máxima alcanzará los 27° y la mínima será de 19°, al mismo tiempo que emitió un alerta amarillo.

