"Me dieron cachetazos y a mi papá de 94 años le pegaron en la cabeza": duro relato de la víctima de una salvaje entradera

El pasado viernes 21 de noviembre una familia marplatense vivió una madrugada de terror cuando 4 hombres encapuchados ingresaron a su casa y luego de golpearlos salvajemente y amenazaran con electrocutarlos a cambio que les den dólares. Al no obtener el botín, huyeron con algunos electrodomésticos y 80 mil pesos.

Silvina es una de las víctimas y esta martes habló con 0223 cómo fue la brutal entradera. "Eran 4 individuos totalmente de negro, encapuchados y me desperté con una linterna. No entendíamos nada. La primera que me despertaron fue a mí, me dieron cachetazos. Yo soy paciente oncológica, así que no me puedo mover muy fácilmente pero fue lo más leve. El que la pasó mas mal fue a mi papá que tiene 94 años: le dieron fuertes golpes en los brazos, en las piernas, en la cabeza, en la boca y lo maniataron de manos y pies", recordó la mujer.

Además, uno de los ladrones le pegó con una barreta a su pareja y con un arma. "Le dejaron la marca en la frente", lamentó.

Luego de revolver completamente la casa, ubicada en la zona de La Rioja y Vieytes, los delincuentes huyeron con 80.000 pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas, una televisión y otros objetos de valor. "Buscaban dólares. No sé si tendrían un mal dato, porque en mi casa no hay grandes cosas. Nosotros no teníamos ni cámara de seguridad. Ahora tuvimos que poner una. la verdad es que en el barrio hubo varios episodios de estos, Antes Chauvín era tranquilo pero dejó de serlo. Mi papá está en reposo absoluto, Todos vamos a necesitar asistencia psicológica para superar todo esto que fue terrible", concluyó.