Dieron a conocer la identidad de una de las víctimas de la tragedia en la ruta 2

Dieron a conocer la identidad de una de las dos víctimas del micro que volcó este martes por la mañana a la salida de una curva en el kilómetro 325 de la autovía 2. Por el momento, nueve personas siguen internadas y se espera que este miércoles declare el conductor, mientras que su acompañante ya lo hizo.

Una de las pasajeras que murió en el siniestro fue identificada como Mónica Mendoza, ex directora de Hábitat de la Municipalidad de José C. Paz, que la despidió en redes sociales. "Siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil", indicaron en la publicación.

Por su parte, el posteo se llenó de comentarios de familiares, amigos y allegados a la víctima. "¿Por qué te fuiste, Moni? Hiciste mucho más por los barrios de José C. Paz. Muy triste, no merecías irte de esa forma. Me quedo con todo lo aprendido: lucha colectiva, unión y trabajo social. No puedo creerlo todavía", dice uno de los mensajes.

La imagen elegida por la Municipalidad para despedir a Mónica Mendoza.

También fue despedida por el intendente del partido boanerense, Mario Ishii, quien expresó: "Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, ex directora de Hábitat de nuestra Municipalidad. Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera", expresó en línea con las palabras que también compartió el Municipio.

En paralelo, el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia le pidió al Juzgado de Garantías N°2 postergar para este miércoles la declaración del chofer del colectivo, quien fue imputado por homicidio culposo y el test de alcoholemia le dio negativo. Aguardan por el examen toxicológico de las muestras de sangre extraídas.

Quien sí declaró fue su acompañante, que fue trasladado a Mar del Plata y dijo que estaba durmiendo al momento del siniestro porque había conducido la primera parte del viaje. “Cambiaron de posición en Lezama, el imputado hizo una parada de cuarenta minutos en el parador ubicado a la vera de la ruta en Castelli y allí siguió su marcha, por lo que él se quedó dormido”, sostuvo según las fuentes judiciales consultadas por 0223.