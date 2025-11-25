Primero se llevan las cámaras de seguridad y después los roban: nueva modalidad de entraderas

El video es una muestra en primera persona de la voracidad de los ladrones. O de este delincuente, en particular. En el sur de la ciudad de Mar del Plata vecinos de los barrios de la zona alertan sobre el crecimiento de la inseguridad, producto del robo a viviendas.

No es la única modalidad ni elemento que es buscado por los malvivientes. "Se roban las ruedas de los autos también. Es tierra de nadie", le dijo un vecino a 0223. La misma describió los diferentes objetos que extraen para comercializar luego.

"Roban los caños de cobre del gas, faroles exteriores y no es la primera vez que se afanan una cámara de seguridad. Es algo que está pasando con frecuencia en la zona", amplió el denunciante en diálogo con este medio.

Roban casas en Punta Mogotes

El temor de los vecinos de la zona sur y del tradicional barrio de Punta Mogotes pasa por la inteligencia que hacen los delincuentes sobre los movimientos familiares. A dos cuadras del lugar donde se registró el robo de la cámara de seguridad que quedó grabado en el video compartido por 0223, una pareja de adultos fue desvalijada.

Se fueron al supermercado, regresaron y la casa estaba revuelta. Es el segundo caso similar en los últimos dos meses, lo cual preocupa y multiplica los casos de distinta índole que están instalando los hechos de inseguridad en Mar del Plata.

Los vecinos temen que esta forma se extienda y se desactiven los pocos métodos de control y prevención que tienen ante la delincuencia, como las cámaras y alarmas, que muchas veces evitan las entraderas. "Queremos que haya más seguridad en el sur que es tierra de nadie", denunciaron.