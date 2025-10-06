Video viral: cajera de supermercado descubrió a una clienta que robaba, la agarró de los pelos y le pegó con un palo

Un intento de robo en un supermercado del barrio Centenario de Mar del Plata se volvió viral en redes sociales al exponer a una cajera que tomó de los pelos y le pegó con un palo a una mujer que intentó robar mercadería por casi $150 mil.

El episodio sucedió en un supermercado de origen chino ubicado en Alvarado al 5800 y fue grabado por un usuario de Tiktok el viernes pasado. En las imágenes se puede ver a una mujer retenida por una de las responsables del comercio, que la tomó de los pelos y la amenazó con un palo para que entregara los productos que había ocultado entre sus prendas.

La acusada se encontraba acompañada de otra cómplice, que miraba atónita la situación, sin salir de su asombro por la reacción de los supermercadistas orientales.

En otro video que compartió el usuario elrey10yo se puede ver que las mujeres habían ocultado entre sus prendas diversos productos cuando simulaban hacer una compra. La mercadería, entre alimentos y productos de limpieza, estaba valuada en total por $143.300.

El video cosechó decenas de comentarios en redes sociales entre usuarios que repudiaron no solo el accionar de las ladronas sino también los "excesos" de la pareja de supermercadistas.

Fue el mismo testigo y creador de contenido que posteriormente reflexionó sobre su situación y la decisión de grabar la secuencia. "La verdad me asombro del morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada a semejante locura", reconoció.