"Si nos pasa algo es por ellos": una familia aterrada por dos violentos que destrozaron la ventana de la abuela de 90 años

"Son unos salvajes", comentó una de las víctimas, luego de que arrojen cerca de 15 cascotes contra su vivienda.

Una familia del barrio Malvinas Argentinas denunció que se encuentra atemorizada por un hombre y una mujer que roban frecuentemente en la zona y en la tarde de este martes apredrearon su vivienda y le rompieron la ventana de la habitación de una señora mayor.

De acuerdo al registro fílmico al que accedió 0223, los dos sujetos se encontraban hace un largo tiempo enfrente del inmueble de las víctimas generando molestias e insultándolos, y pasadas las 20, la mujer les arrojó un piedrazo que rompió una ventana.

En esa habitación se encontraban una jubilada de 90 años y su nieto de 3, aterrados y sin entender cómo las autoridades no se llevaban detenidos a los dos agresores, que en un principio se encontraban acompañados por más individuos, por lo que se cree que se trataría de una banda delictiva.

Según el testimonio de una de las damnificadas, cuando llegó el personal policial le enseñaron las imágenes del momento en que estallaron el vidrio de su propiedad y a los malvivientes provocando disturbios, pero no tomaron represalias y los dejaron tal como antes, sentados delante de la vivienda ubicada en Calaza y Berutti.

Pero esta no es la primera vez que los mismos autores ocasionan problemas y la familia, compuesta además por un menor de 12 años y un bebé de 1, no sabe cómo detener la situación.

"Somos pocas personas las que se pueden defender en mi casa y ellos son unos salvajes. Subimos publicaciones en Facebook y la misma gente del barrio esta cansada de ellos. Se rastrean bicicletas, macetas, tachos de basura y hasta quisieron arrancar un poste de luz", indicaron.

Además, aseguraron que estas personas sustraen elementos para luego comprar estupefacientes y que en otras ocasiones ya los habían echado, aunque no los dejan en paz y regresan para amenazarlos, agredirlos o cometer algún robo. "Queremos hacerlo público y dejar constancia de que si nos pasa algo es por ellos", manifestaron.