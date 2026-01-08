Palermo: tomaba un café, le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y se salvó de milagro

Un hombre está vivo de milagro, después de que le cayera un vidrio desde un balcón de un cuarto piso mientras tomaba un café en la vereda de un local en Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, muestran el momento en que la placa cae súbitamente sobre el cliente que estaba sentado a metros de un vehículo estacionado. Las autoridades confirmaron que el hombre, identificado como Pablo, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la calle Ciudad de la Paz al 300, en el barrio de Palermo. Julio, vecino y amigo de la víctima contó que Pablo "tiene 20 puntos en la cabeza, pero está bien, también tiene 13 tendones cortados del brazo izquierdo".

"Siete pisos de balcones con cristales, según nos comentaron, se hizo una revisión de los cristales, se vio que hay una falta de mantenimiento, algunos flojos", añadió el periodista.

Ante el temor por nuevas caídas, el local decidió modificar la disposición de sus mesas para proteger a clientes y transeúntes. "La cafetería tomó la precaución de que ahora las mesas están pegadas con un techo de un balcón que lo ponían cuando llovía nada más. Ahora hay que mantenerlo así por las dudas", explicó el vecino.