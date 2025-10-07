Soulé tentado por Italia: el marplatense podría elegir a la selección europea si no lo llama Scaloni

El delantero cuenta con doble nacionalidad y, tras no recibir el llamado albiceleste pese a su gran nivel, puso sobre la mesa una carta inesperada.

“Para nosotros no hay amistosos, los jugadores se juegan muchísimo“. Sin vuletas y subestimaciones, así definió Lionel Scaloni los dos amistosos que la Selección Argentina afrontará ante Puerto Rico y Venezuela. Reconoce que cada convocatoria y cada minuto en cancha son parte de una evaluación constante de cara al Mundial 2026. Lo que quizás no esperaba es que, sin embargo, la presión más fuerte vendría desde Europa con una advertencia a futuro.

Apenas unas horas más tarde de que La Scaloneta se haya reunido en Miami, quien golpeó e hizo estallar la bomba fue Martin Guastadisegno, representante de Matías Soulé. El talentoso joven de 22 años, una de las grandes figuras de la Roma líder de la Serie A, fue parte de la camada original de los llamados europibes. Sin embargo, su ausencia en las últimas listas de convocados, en especial este último luego de empezar la temporada con tres goles y dos asistencias, colmó la paciencia de su entorno.

“Matias se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad“, expresó sin filtro al sitio web ‘LaRoma24.it’. Pero el cuestionamiento escaló rápidamente a una protesta. “Está trabajando mucho para la Selección, es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto”, sentenció.

Fue allí cuando llegó lo más inesperado: un ultimátum. “Es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se resuelve sola. Todo está en orden en este momento y legalmente. Tendría la posibilidad de ser convocado a la selección italiana“, advirtió Guastadisegno, poniendo sobre la mesa la carta de la doble nacionalidad con la que cuenta su representado. Así, pese a reconocer que “su sueño es jugar el Mundial” con la albiceleste, encendió las alarmas al no negar que podría hacerlo con Italia en caso de que el teléfono suene.

Tras ser convocado por Javier Mascherano al Mundial Sub 20, la trascendencia de Soulé en Argentina fue decreciendo con el paso del tiempo. Al punto que durante el proceso de Eliminatorias con la Mayor solamente dijo presente desde el banco en la goleada 3-0 ante Chile, en septiembre de 2024. Desde aquel entonces no volvió a ser convocado.

En cuanto a los números, el rendimiento de Soulé es inobjetable. El jugador, que en su momento ejerció la patria potestad para dejar las inferiores de Vélez y fichar por la Juventus, participó directamente en 11 goles en sus últimos 15 partidos con la Roma.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la feroz competencia que tiene Scaloni para elegir a creadores de juego, un rol que asume indiscutiblemente Lionel Messi y cuyo recambio parece estar destinado a Nico Paz, sumado a un Franco Mastantuono que cada vez gana más terreno.

A su vez debe considerarse la presencia de Giuliano Simeone por la derecha, quien también puede jugarle en contra a la figura de la Roma al frecuentar por la misma zona de ataque. No obstante, bien dejó en claro Scaloni en ocasiones anteriores que no tiene miedo a quemar los papeles. Y todavía todo podría estar por verse.