Violento intento de robo de dos motochorros armados a turistas en el barrio Constitución

En horas de la madrugada de este domingo, dos motochorros armados quisieron robarle el rodado a una pareja en el barrio Constitución y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de un almacén.

El hecho ocurrió cerca de las 2:40, cuando un hombre y una mujer en moto frenaron en la avenida Estrada y la costa, antes de llegar a la intersección con Esquiú, para comprar en un comercio.

Sin embargo, antes de que la acompañante pudiese descender del vehículo, dos jóvenes en moto se detuvieron adelante de ellos y los amenazaron con un arma de fuego, aunque la víctima actuó rápidamente y evitó el robo.

En el momento en que el ladrón armado bajaba del rodado y la mujer hacía lo propio, el conductor aceleró, casi los embiste y los delincuentes comenzaron a seguirlo por la avenida Estrada, a pesar de que no pudieron atraparlo.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el hombre logró perderlos a los pocos minutos y regresó al comercio donde esperaba su pareja, con quien había venido desde Tandil para vacacionar durante el fin de semana largo.

Pero además, una vez que se difundió el intento de robo, denunciaron en diálogo a este medio que los mismos motochorros quisieron asaltar a dos personas diferentes minutos antes en Parque Luro, en Félix U. Camet y Florisbelo Acosta.