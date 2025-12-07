La desesperada reacción de un motociclista al ser asaltado: el video del robo

La bronca e impotencia generó una reacción con ademanes, la cual quedó registrada en la cámara de seguridad de una panadería. Un trabajador se levantó cerca de las cinco de la mañana del domingo, subió a su moto y a las cuadras sufrió un violento asalto.

El hecho ocurrió en la avenida Colón y 246, en el barrio Hipódromo. Un auto rojo, con cuatro ocupantes, encierra al motociclista contra una reja (sobre la vereda) y dos de los ladrones bajan para sacarle la moto. La víctima, indefensa, solo atinó a realizar gestos pidiendo auxilio.

Nada le bastó, en las primeras horas del domingo, para zafar de los delincuentes que se llevaron, finalmente, el rodado. Entre la noche del sábado y el amanecer del domingo se sucedieron diferentes ilícitos en las calles de Mar del Plata.

Intento de robo a delivery: lo alcanzaron con la moto y resistió

Pasadas las 9 de la noche, el repartido vio cómo se le ponía la par suya otra moto. En ella viajaban tres personas, dos de ellas bajaron tras cruzarse los rodados e intentaron robarle. El delivery se resistió y empezó una pelea en el medio de la calle.

Intento de robo a un delivery en la noche del sábado.

Uno alcanzó a subirse al ve. No la pudo arrancar y la presencia de testigos en la escena (dobla un auto) hizo que termine descartando la moto y escape con su cómplice y otro más que estaba, con su moto encendida, esperando para la fuga. Sucedió en Gutemberg y Tetamanti.