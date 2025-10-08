El dólar blue empieza a tomar vuelo: a cuánto cerró este miércoles y cómo le fue al oficial

El dólar blue cotizó este miércoles 8 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,8%.

A nivel minorista, el dólar cayó y cerró a $1.401,38 para la compra y a $1.454,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central de la República Argentina (Bcra). En el Banco Nación (BNA) la divisa cerró a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta.

En tanto, este miércoles, el tipo de cambio mayorista se mantuvo en torno a los $1.430 contenido por el accionar del Gobierno. El Tesoro habría vendido más de u$s250 millones, encadenando así su quinta jornada de intervenciones dentro de la banda cambiaria.

El dólar MEP opera a $1.531,58 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.560,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,01.