El dólar cotizó al alza y corrigió sobre el cierre en su última rueda del año: a cuánto cerró este martes 30 de diciembre

El dólar volvió a mostrar presión alcista impulsado por una demanda privada sostenida y un elevado volumen operado. Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Este martes es la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias. En este contexto, el dólar oficial volvió a registrar una suba importante este martes 30 de diciembre, aunque luego corrigió sobre el cierre.
El tipo de cambio que es la referencia del mercado cerró a $1.455 para la venta, una baja de $2 respecto al cierre del lunes y el valor más alto desde el 3 de noviembre.
El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.479,28 para la venta.
El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta. El billete paralelo cayó $10, luego de alcanzar el lunes un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
El dólar CCL cotiza a $1.526,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%. El dólar MEP opera a $1.483,44 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,99.
A partir del viernes 2 de enero, el techo y el piso de la banda comenzarán a ajustarse en función de la inflación, un cambio que introduce mayor flexibilidad al esquema vigente y es un paso que sigue de cerca el mercado, debido a que esta modificación podría mejorar la posibilidad del BCRA de acumular reservas.
