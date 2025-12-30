El dólar cotizó al alza y corrigió sobre el cierre en su última rueda del año: a cuánto cerró este martes 30 de diciembre

Este martes es la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias. En este contexto, el dólar oficial volvió a registrar una suba importante este martes 30 de diciembre, aunque luego corrigió sobre el cierre.

El tipo de cambio que es la referencia del mercado cerró a $1.455 para la venta, una baja de $2 respecto al cierre del lunes y el valor más alto desde el 3 de noviembre.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.479,28 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta. El billete paralelo cayó $10, luego de alcanzar el lunes un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

El dólar blue cayó $10 este martes 30 de diciembre.

El dólar CCL cotiza a $1.526,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%. El dólar MEP opera a $1.483,44 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,99.

A partir del viernes 2 de enero, el techo y el piso de la banda comenzarán a ajustarse en función de la inflación, un cambio que introduce mayor flexibilidad al esquema vigente y es un paso que sigue de cerca el mercado, debido a que esta modificación podría mejorar la posibilidad del BCRA de acumular reservas.