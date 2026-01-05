El dólar blue retrocedió $15 y la brecha con el oficial llegó a mínimos de dos semanas

En la segunda jornada de operaciones con el nuevo esquema de bandas, el dólar detuvo su escalada, ante una presunta intervención del Tesoro para mantener la cotización en los niveles actuales.

Este lunes, el tipo de cambio mayorista cerró con una baja de $5 a $1.470, luego del salto de 1,4% que dio el viernes pasado en el debut del régimen cambiario.

Por su parte, a nivel minorista, el dólar cerró estable a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Por otra parte, el dólar blue cayó $15 y retrocedió a un mínimo de dos semanas tras cerrar a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta. El billete paralelo acumula una baja del 1% (-$15) en lo que va del año, y la brecha con el dólar mayorista ahora alcanza el 3,1%.

El dólar CCL cotiza a $1.539,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%. El dólar MEP opera a $1.501,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530,02, según Bitso.