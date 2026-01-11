"Lo molieron a golpes": fuerte testimonio sobre la violenta entradera a la pareja de abuelos en San Carlos

Los adultos mayores fueron atados y golpeados por tres ladrones, quienes escaparon en un Peugeot 208.

Después de un nuevo caso de inseguridad en el barrio San Carlos, una familiar de la pareja de abuelos de 80 años que fue asaltada en la madrugada de este domingo dio detalles del caso y se mostró enfurecida por la crítica situación que atraviesa la zona.

El hecho ocurrió apenas siete días más tarde de que un hombre sea baleado por motochorros en Olavarría al 4300, y a cuatro de la masiva manifestación de los vecinos en la Comisaría Novena, donde exhibieron carteles con fuertes mensajes para las autoridades.

El último episodio sucedió cerca de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la avenida Paso y Urquiza, frente al cementerio de La Loma y a dos cuadras del Hotel Sheraton, donde tres sujetos ingresaron por la fuerza, ataron y golpearon a las víctimas, y se llevaron elementos de valor de la propiedad.

Según contó la sobrina en redes sociales, los delincuentes, que serían del interior, ingresaron por el balcón y al hombre "lo molieron a golpes en la cabeza, manos y costillas", por lo que debió ser atendido en un hospital local.

Además, denunció que los efectivos policiales "tardaron 20 minutos" en llegar al lugar de los hechos, a pesar de que "la comisaría queda a cuatro cuadras", al igual que la ambulancia, que habría demorado otros 40 minutos.

Por esta triste y preocupante realidad que viven los vecinos, la mujer expresó que es "partidaria de que todos nos armemos", debido a que entiende que las fuerzas de seguridad "no hacen ni van a hacer nada".

"Lo mejor que podemos hacer es tener un arma en nuestra casa porque nos nos defiende nadie. En este caso, mi tío no se podía defender porque tiene 80 años. No tienen piedad por nada estos hijos de p..., así que nosotros tampoco deberíamos tenerla", sentenció notablemente indignada y furiosa.