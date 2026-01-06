El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva: cómo cerró este martes 6 de enero

El dólar oficial y los financieros cayeron por segunda jornada consecutiva este martes 6 de enero. A pesar de esta tranquilidad, el billete sigue cerca del techo de la banda cambiaria.

La divisa minorista descendió a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó a $1.467,50, $2,50 por debajo respecto del cierre previo.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta. El billete paralelo trepó $5 (+0,3%) este martes tras cuatro jornadas sin subas y logró achicar la brecha con el dólar Contado con Liquidación (CCL). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 3,6%.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

El dólar CCL se ubica a $1.534,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%. El dólar MEP opera a $1.496,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937,00. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1530,41.