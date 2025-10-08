Se subió a un taxi armado con un cuchillo, lo golpearon y aprehendieron

Un confuso hecho se registró el miércoles por la tarde en el centro de la ciudad cuando un hombre de 50 años abordó un taxi en una parada, escondió un cuchillo y fue golpeado por dos personas que lo seguían.

Personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Belgrano e Hipólito Yrigoyen donde el sujeto había abordado el vehículo de alquiler y escondido un cuchillo con mango plástico en el interior.

Tiene 50 años.

En ese momento fue agredido en el interior del taxi por dos hombres de los cuales no aportó dato alguno por lo que se labraron actuaciones contravencionales en la comisaría primera.

El hombre golpeado fue notificado de la formación de la misma y por disposición de la Justicia Correccional quedó en libertad bajo caución juratoria.