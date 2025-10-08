Hallan el cuerpo sin vida de una joven de 26 años: hay un detenido

Una joven de 26 años fue hallada sin vida en Villa Banana, de la ciudad de Rosario y, según los primeros reportes, habría sido víctima de una muerte violenta por ahorcamiento. Poco después del hallazgo, y a partir de información de calle, la Policía aprehendió a un hombre en el macrocentro. En la escena trabajaba personal de la Fiscalía de Homicidios, que encabeza la investigación.

Fuentes del caso indicaron que pasadas las 13 del miércoles, personal del Sies constató la muerte de una joven de nombre Solange, cuyo cuerpo yacía sobre la vía troncal del ferrocarril Belgrano, entre Gálvez y Virasoro.

En principio, los médicos observaron golpes en el rostro. Una primera comunicación señalaba que la joven “tenía problemas para respirar” antes de fallecer. Luego, que habría sido ahorcada.

Al lugar arribó personal del Comando Radioeléctrico que, a partir de información de calle, obtuvo datos que apuntaron a un posible responsable de la muerte. El sospechoso fue aprehendido en Callao entre 9 de Julio y 3 de Febrero.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, en turno por la Unidad de Homicidios Dolosos, interviene en la investigación del posible femicidio.