Abrió el auto, se llevó 200 mil pesos, se fue caminando como si nada y quedó registrado en un video

Un delincuente fue captado por las cámaras de seguridad mientras robaba del interior de un auto estacionado en la zona del Puerto durante las últimas horas. El robo fue ejecutado en cuestión de segundos y a plena luz del día.

En las imágenes se observa al sujeto, vestido con pantalón y campera blanca con capucha, mirando hacia ambos lados antes de acercarse al vehículo, abrirlo con total tranquilidad, tomar algo del interior y retirarse caminando como si nada hubiera ocurrido.

El hecho ocurrió el último lunes a las 7:28 de la mañana en Rondeau y Solís. Según relató un familiar del propietario del rodado, se sospecha que el delincuente habría utilizado un inhibidor de señal para abrir el auto sin forzar las cerraduras.

De acuerdo con la denuncia, el ladrón se llevó alrededor de 200 mil pesos que estaban guardados en la guantera. La familia busca identificar al responsable y aportó el video como prueba del hecho.