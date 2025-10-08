El SMN anunció un alerta amarillo: qué dice el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Después de un miércoles agradable y hasta caluroso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, se espera un nuevo aumento de temperatura y al mismo tiempo un alerta amarillo por fuertes vientos.

Se espera un miércoles ventoso durante toda la jornada. Sin embargo, durante la madrugada se espera una temperatura de alrededor de 12 grados. El viento tendrá una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el noroeste, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados, mientras que el viento mantendrá su velocidad y su dirección, al igual que las ráfagas.

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 24 grados y también el momento más ventoso de la jornada. Según el SMN, la ciudad será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

La noche tendrá un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 19 grados. Por su parte, el viento se mantendrá desde el noroeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.